TOKİ’de temelin atılacağı tarih belli oldu…

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "İnşaatların başlaması için talimatı verdim" sözlerinin ardından konutların temel atma tarihleri netlik kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Sosyal konut projesiyle ilgili olarak sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Kurum "İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

