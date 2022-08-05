TOKİ yüzde 80 zam yaptı, yurttaşlar tepki gösterdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan TOKİ binalarının aidat ücretlerine yüzde 80 oranında zam yapılınca yurttaşlar tepki gösterdi.

'Kepçeyle alıp, kaşıkla veriyor'

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; “Biz her şeyin yolunu biliyoruz ama biz sustukça tepemize çıkıyorlar" diyen bir yurttaş, "Çocuğum hastalandı onu acile götüreceğim eşim yoldaydı. Çocuğum ateşlendi hastaneye götüreceğim ama kimle götüreceğim? Altımda arabam yok, gecenin 00:00'ında komşuma mı söyleyeceğim. Buraya sağlık ocağı yapılsın diyoruz, yapılmıyor. Çocuğumla hastaneye gitsem 20 lira yol parası veriyorum. 50 lirada zaten ilacı tutuyor. Allah rızası için Erdoğan artık asgari zam yapmasın. Kepçeyle alıp, kaşıkla veriyor. Yeter yani!” ifadelerini kullandı.

'Bu da adalet mi'

Başka bir yurttaş ise, “Doğalgaz parası veriyoruz. Merkezi sistem olduğu halde ısınamıyoruz. Bin lira ev kirası, bin lira doğalgaz ve bin lirada elektrik parası veriyoruz. Bize geliyor ev 5 bin liraya. Bu da adalet mi yani?” dedi.

'Biz yaşamayalım, ölelim'

İşi olmadığını ve geçinmekte zorluk yaşadığını söyleyen yaşlı bir yurttaş ise, “Benim işim yok, 1 tane oğlum var o da cezaevinde. Hiçbir yerden bir gelirim yok. Son bana 550 lira destek verildi. Onu da getirip buraya verdim üzerine 60 lirada borçlandım. Ben 1 litre yağ ile evimi idare ediyorum. Bunu herkes duyup bilsin. Benim bu durumumda belediye ya da kaymakam bana yardımcı olmuyorsa biz yaşamayalım, ölelim” şeklinde konuştu.

'Zam hepimizi mağdur etti'

“Zammın yüzde 80 olmasına çok üzüldük” diyen bir başka yurttaş ise, “Ödeyecek durumumuz olmuyor. Enflasyonu biliyorsunuz, aldığımız maaş yetmiyor. En azından aidatlara normal bir zam yapsalardı bu kadar tepki göstermezdik. Zaten bundan önce yaptıkları artışa seslenemedik pandemiden dolayı. O zamanda 80 liradan 170 liraya çıkmıştı. Ama şimdi yapılan yüzde 80 zam bütün hepimizi mağdur etti” ifadelerini kullandı.