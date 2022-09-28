TOKİ Kanal İstanbul'daki konut projesi ihalesini iptal etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tartışmalı Kanal İstanbul projesi çevresine kurulacak Yenişehir için Arnavutköy’de inşa etmeyi planladığı 844 konutluk projenin ihalesini iptal etti. İhalenin, sunulan tekliflerin inşaat için ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

TOKİ, tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy Baklalı Köyü’nde 4 etap halinde inşa edilecek 844 konut için 21 Eylül’de ihale düzenlemişti. Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre; TOKİ, 1. Etap için gerçekleştirilen ihaleyi iptal etti. İhalenin iptal gerekçesi, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” şeklinde duyuruldu.

Planlanan proje kapsamında 40 adet blokta, 844 adet konut, 10 adet dükkan ve 1 adet camii inşaatı ile çevre düzenlenmesi yapılacak. Blokların yükseklik sınırı 21.50 metre.

Projenin bedeli de 491 milyon 666 bin 296 lira olarak hesaplanmıştı. İnşaat çalışmalarının 24 ayda bitirilmesi planlanıyordu. Proje alanının 259 metre doğusundan Kanal İstanbul geçiyor. İnşaatların yapılacağı alan Sazlıdere Barajı'nın uzun mesafe koruma alanı sınırında yer alıyor.