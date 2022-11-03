TOKİ, 2215 kişinin sözleşmesini feshetti

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, 500 bin konutluk yeni projenin ilan edildiği günlerde verdiği önergesinde, 16 Eylül 2022 tarihi itibariyle TOKİ’nin son 20 yılda kaç konut projesi tamamladığını, bu yıllarda ev alan kişilerin sayısını, konut hakkı kazanıp taksitlerini bitiremeyen kişi sayısını ve konut hakkı kazanıp taksitlerini bitiremediği için konut hakkı elinden alınan kişi sayısını sordu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 2002 ile 2022 yılları arasında, yani 20 yılda toplam 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldığını, 127 bin konutun inşaatının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Kurum, borcunu ödeyemediği için tahliye edilen, fesih/iade, ölüm/redd-i miras vb. sebeplerden dolayı sözleşmesi feshedilen kişi sayısını da açıkladı. Buna göre TOKİ toplam konut hakkı kazanan 2 bin 215 kişinin sözleşmelerini feshetti.