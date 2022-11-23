Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayında verilen cezalar belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felçli hastanın boğazının sıkıldığı Tokat'ta bulunan Medical Park Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak sağlık personellerinin aldığı cezayı açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi" dedi. Daha sonra 2 personelin bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti olduğunu söyleyen Koca, "Tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir" diye yazdı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen CEZALAR Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı.

Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir. Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."