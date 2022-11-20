Tokat'ta hastaya şiddet görüntüleriyle gündem olan Medical Park Hastanesi'nin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felçli hastanın boğazının sıkıldığı Tokat'ta bulunan Medical Park Hastanesi'ne ilişkin olarak yeni açıklama yaptı. Bakan Koca, "Hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık Bakanlığı yetkilileri dün gece beşte ulaştıkları Tokat’ta incelemelerine devam ediyor" açıklamasının ardından, özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu söylediği bir paylaşım daha yaptı.

Fahrettin Koca paylaşımında, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" dedi.

Ne olmuştu?

Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşirelerin cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tokat Valiliği, olayla ilgili bir hemşirenin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.