Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.
Haber Merkezi
Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Pazar ilçesinde saat 08.06'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.