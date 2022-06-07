Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Pazar ilçesinde saat 08.06'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.  

3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi. 

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