Tokatçı Muharrem Sarıkaya bu görüntülere sahip çıktı

Habertürk TV muhabiri Çetiner Çetin'in Ukrayna'dan gelişmeleri bildirdiğini belirtmesine karşın Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığı ortaya çıktı, sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

Eleştirilere bugünkü köşesinden yanıt veren Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sandalyesinde mabat nasırlaştıran sallama şövalyeler önemli bir işe imza atan Habertürk’ün yayınını sorguluyor" ifadelerini kullandı.

"Habertürk ve ekibini de kutlamak gerekir…Bırakın uzak geçmişi… Son altı ay içinde yaşananlara dönüp bir bakın…” diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Afganistan’da çatışmalar yaşanırken de Ukrayna’ya Rus askeri girerken de sahada tek Türk televizyon kanalı vardı; Habertürk TV… Önce Mehmet Akif Ersoy, ardından Nagehan Alçı gelişmeleri anbean Kabil’de hem de çatışmanın tam ortasından aktardı. Son bir aydır da Çetiner Çetin Ukrayna’dan benzer başarıya imza atıyor. Baktım dün sandalyesinde mabat nasırlaştıran sallama şövalyeler Romanya sınırının Ukrayna tarafında önemli bir işe imza atan Habertürk’ün yayınını sorguluyor. “Ukrayna’da olmadığı halde, Ukrayna'daymış gibi yayın yapıyor” iftirasını atıyor. Oysa yayına da sıklıkla giren binanın duvarında Kiril harfleri ile kocaman Ukrayna; bir başka yerde de Çernivsti yazıları görülüyor. Sınıra gelen Türkler Romanya tarafına geçmek için beklediğini yayında söylüyor. Sallama şövalyesi, harislik klavyesine Çernivsti yazsa kimin nerede olduğunu anlayacak.”

Ne olmuştu?

Habertürk TV'nin Ukrayna'nın işgaliyle ilgili haber yapmak üzere bölgeye gönderdiği muhabir Çetiner Çetin, Ukraynalı kadınları "Kocalarını bırakıp kaçıyorlar" şeklindeki tepki çeken sözlerle hedef almıştı. Dün, Çetin’in yeni bir skandalı medya kulislerine bomba gibi düştü.

Muhabirin, Ukrayna'da olmadığı halde, yayınlarını Ukrayna'dan yapıyormuş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Dikkatli izleyiciler ve konuya hakim gazeteciler, Çetin'in Romanya Ukrayna sınırındaki Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığını fark etti. Ortaya çıkan bu gerçek, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.