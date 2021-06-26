Tokat Yeşilırmak Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Yeşilırmak Semt Evi açılışı mahallelilerin yoğun katılımı ile yapıldı. Açılışa katılan TKP Merkez Konseyi Üyesi Ali Rıza Aydın, "Pandemi döneminde bütün yasalar patronlara çıktı. İşçinin hakları gasp edildi" dedi.

"Tokat’ta da artık bir semt evimiz var. Fabrikalarda işçi evlerimiz, köylerde köy evlerimiz var yurdun dört bir yanında. Ve burası sizin evinizdir, evinize hoş geldiniz” sözleriyle konuşmasına başlayan Aydın, 12 Eylül Darbesi sonrasındaki dönemde, özellikle de 19 yıllık AKP döneminde emekçi halka söz hakkı, hatta yaşam hakkı bile tanınmadığını, semt evlerindeki dayanışmanın bu karanlığı yırtıp atacağını dile getirdi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Emekçilere, çiftçilere, öğrencilere, işsizlere, emeklilere, küçük esnafa karşı bir ekonomi politikası izleniyor. Halka küfreden, kamu mallarına el koyan iş adamlarıyla birlikte hükümet emekçi halkı sömürmek için, topraklarına el koymak için, doğayı talan etmek için, fabrikalara el koymak için ne mümkünse yapıyor. Bu sadece bizde değil dünyada da böyle gelişiyor. Dünya müthiş bir işgalciler ordusuyla yönetiliyor.

Bu iki kutup dünyanın her yerinde böyledir, dünyanın her yerinde iki sınıf vardır; sömürenler ve emekçi halk. Buna oransal olarak baktığımızda, örneğin Tokat'ın nüfusu kaçtır? 600 bin. Tokat'ı bir ülke olarak düşünün, sadece 10 bini her şeye sahip. Onun dışındakiler, sağlık, eğitim, topraklarımız, hukuk hep onlar için işler. Bunun siyasetini yapanlara biz düzen partisi diyoruz. Buna karşı duran bir Türkiye Komünist Partisi var. O yüzden ülkenin dört bir yanında çoğalıyoruz.

Şimdi televizyonlarda tartışıyorlar, 'düzen sürsün, patronlar olmadan biz işçi olamayız, onlar üniversite açmadan okuyamayız, patronlar hastane açmadan muayene olamayız, bu sürsün' diyorlar. 'Ama mafya olmasın! Din olsun da tarikatlar çocuklara tecavüz etmesin! Hırsızlık ve yolsuzluk olmasın ama düzen sürsün!' diyorlar. Biz düzen dışı partiyiz derken kendimize şunu anlatıyoruz, bir avuç insanın söyledikleriyle değil, emekçi halkın söyledikleriyle ve istekleriyle bakarız dünyaya. Dolayısıyla, bizim için önemli olan emekçilerdir, 13 milyon işsizdir, topraklarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerdir, çiftçilerdir, küçük esnaftır, kadınlarımızdır, çocuklarımızdır."

'Dava açtık'

Pandemi dönemine de değinen Aydın, "Pandemi döneminde bir çok fabrikada pozitif vaka çıktı. İşçileri eve göndermediler, o işçilerle üretim yaptılar. Şimdi biz parti olarak 3 ayrı yerde dava açtık. Pandemide işçiye üretim yaptırdılar. Bu dönemde çıkan bütün yasalar patronlara çıktı. İşçinin hakları gasp edildi'' diye konuştu.

Etkinlik, TKP gönüllüsü olmak isteyen Tokatlıların gönüllü formu doldurmasıyla son buldu.