TOGG'un yola çıkacağı tarihi duyurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'yerli otomobil' TOGG’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG’u yollarda göreceklerini söyledi.

Yozgat'ta Ticaret Borsası'nın yeni binasının açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye’nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat’ın yollarında da TOGG’u göreceksiniz” dedi.