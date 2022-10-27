TOGG'un fiyatına ve ilk yıl ne kadar aracın satılacağına dair net açıklama

TOGG'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi günü seri üretim bandından inen ilk aracın Erdoğan tarafından tanıtılacağını söyledi.

Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi" dedi.

TOGG'un fiyatı ne olacak?

Bakan Varank, geçtiğimiz hafta TOGG'un fiyatıyla ilgili bir soruya "Vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. TOGG, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" yanıtını vermişti.