TOGG'un fiyatına dair ilk bilgi

Yarın fabrikasının açılışının yapılacağı TOGG'a ilişkin fiyat bilgisi ortaya çıkmaya başlıyor.

Mart 2023’te satışa çıkacak ilk elektrikli model C-SUV'un 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, fiyatı daha uygun olan 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 900 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Haberde söz konusu fiyatın "günümüz şartlarında hesaplandığı" ve TOGG C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağı hatırlatıldı.