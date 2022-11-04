TOGG’un 'deposu’ 235 liraya dolacak

Türkiye’nin otomobili TOGG’un fiyatı kadar enerji maliyeti de merak konusu olmuştu. Yeni Şafak'ın aktardığına göre, 500 kilometre menzile sahip TOGG’da bulunan 90 kWh’lık bataryanın evden şarj edilmesi halinde ödenecek miktar 235 lirayı bulacak.

Aracın iş yerinden şarj edilmesi halinde ticarethane kademesindeki kilovat birim değeri 4,45 liraya çıkıyor. TOGG’un iş yerinde doldurulması durumunda ise maliyet 400 liraya yükseliyor.

Benzinli bir araç, 500 kilometreyi 920 liraya, dizel araç ise 745 lirada kat ediyor.

TOGG’un şarj markası Trugo’nun açacağı DC (50 kWh-hızlı şarj) istasyonlarıyla 90 kWh’lık bataryanın yüzde 80’i 25 dakikada dolacak.