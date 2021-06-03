TOGG'dan sermaye artırımı kararı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), aldığı kararla ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin TL’ye çıkardı.

Dünya'da yer alan habere göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL’den 996 milyon 774 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak. Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam ediyor.