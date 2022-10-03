TOGG'dan açıklama: Fiyatlar hakkında spekülatif haberlere itibar etmeyin

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada son günlerde dolaşıma giren fiyat listeleri ve "ön sipariş-satış kampanyaları" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi. TOGG "spekülatif haberlere itibar edilmemesi" gerektiğini kaydetti.

Resmi açıklamalara göre TOGG'un 29 Ekim 2022 tarihinde hem fabrika açılışı yapılması hem de ilk otomobilin banttan inmiş olması bekleniyor. Ancak sosyal medya ve bazı haberlerde TOGG'a ilişkin fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin yayılan haberlerin "aslı olmadığı" belirtildi. TOGG, konuya dair Twitter'dan açıklama yaptı.

TOGG, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle: