Togg'a CFO atandı

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’ndan (Togg), uluslararası tecrübeye sahip üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Togg bünyesinde 2 yıldır finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak sorumluluk üstlenecek.

16 yıldan fazla süredir Türkiye ve Amerika’daki çok uluslu işletmelerde otomobil, perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde finans alanı ile şirket alımları, birleşmeleri, halka arz gibi operasyonlarda deneyime sahip olan Sadıkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu.