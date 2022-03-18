TOGG için ilk fiyat tahminleri yapıldı

TOGG otomobilinin ne zaman satışa sunulacağı henüz kesinlik kazanmazken, fiyatına ilişkin tahminler de yapılmaya devam ediyor.

TOGG’un SUV versiyonunun günümüz fiyat koşullarında 800 bin TL civarlarında bir etikete sahip olması bekleniyor. İçten yanmalı C-SUV modellerinin fiyatları ortalama olarak bu seviyelerde olduğu belirtiliyor.

TeknolojiOku'nun verdiği bilgilere göre; Türkiye’de satışa sunulacak olan TOGG Sedan model düz hatlara sahip olacak. Yani klasik bir sedan otomobilin hatlarını yansıtacak olan model, fiyat tarafında da dengeli yol izleyecek. Uzmanların görüşüne göre TOGG Sedan’ın fiyatı genel anlamda TOGG’un SUV versiyonundan daha ucuz olacak. Yani bir başka deyişle TOGG SUV satışa çıktığında, TOGG Sedan fiyatı da büyük ölçüde netleşmiş olacak. Eğer şu anki tahminler tutar ve TOGG 800 bin TL gibi bir etiketle satışa sunulursa, TOGG Sedan da 600 bin TL ile 800 bin TL arasında bir etikete sahip olabilir.