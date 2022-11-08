TOGG fabrikasının görüntülerini paylaştı: 'Muhalifler ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik'

'TOGG'un yurt dışında üretildiği' iddialarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG fabrikasını gezdiği videonun görüntülerini paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle TOGG’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi" dedi.

Erdoğan'ın TOGG fabrikasındaki görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle TOGG’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler."