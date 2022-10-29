TOGG diğer modellerini de duyurdu

TOGG, C-SUV modeli banttan indirilirken devam eden C-Sedan ve C-X Coupé modellerini tanıtıldı. Öte yandan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 2026'da Cross Coupe modelinin geleceğini söyledi.

TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.