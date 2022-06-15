TOGG CEO'sundan fiyat açıklaması

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, yerli araç Togg'da gelinen son durumla ilgili TRT Haber'e konuştu.

Deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer" dedi.



Aracın fiyatı konusundaki soruya "fiyatı pazarın belirleyeceği" yanıtını veren Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.

Togg tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi veren Karakaş, "Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak" ifadelerini kullandı.