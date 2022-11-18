TOBB’dan Bakanlığa EYT ile ilgili 'endişe' mektubu

Habertürk yazarı Sevilay Yılman EYT ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.

TOBB'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 'endişeli' bir mektup yazdığını belirten Yılman patronların düzenlemeden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Yılman'ın yazısı şu şekilde:

"Duyuyordum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili düzenlemesinden dolayı iş dünyasının rahatsız olduğunu…

Hatta bizzat arayıp endişelerini iletenler de olmuştu.

Ancak düne kadar bakanlığa bu konuda herhangi bir bildirimde bulunulmamıştı.

Geçen hafta Bakan Vedat Bilgin çalışmaların neredeyse tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde meclise getirileceğini kesin bir dille ifade edince iş dünyasının en büyük ve etkin oluşumlarından olan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) devreye girmiş ve bakanlığa endişelerinin sebeplerini ve bu endişeleri giderecek yöntemleri de anlatan bir mektup iletmiş.

Bakan Bilgin varılan bu noktadan geri adım atıp da iş dünyasının bu önerilerini dikkate alır mı bilemiyorum.

Umarım almaz zira kendilerinin de açıkladığı üzere toplam 1 buçuk milyon insan düzenlemenin kesinlikle hayata geçeceğine büyük umut bağlamış durumda.

Bu arada TOBB’un endişelerine benzer açıklamalar dün Bloomberg HT’de yayına katılan İTO (İstanbul Ticaret Odası) Başkanı Şekib Avdagiç tarafından da dile getirildi.

İTO üyeleri arasında EYT’lilerin yüzde 23-25 civarında olduğu bilgisini veren Avdagiç, tüm EYT’lilerin emekli olması halinde nitelikli ve genç işgücü kaybı olacağını, ayrıca işverenin ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

EYT'lilerle ilgili, "Bu ayrılanlarda bir ihbar süresi de olmayacağı için hemen yarın emekli olma hakkına sahip olacak" diyen Avdagiç, genç insanların emeklilik için önlerinin açılacağını, oysa bu genç ve nitelikli işgücünün, iş dünyası içinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Avdagiç, emekli olacakların çalıştırılması ile ilgili düzenleme gerektiğine de dikkat çekti."