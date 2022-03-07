TOBB-YÖK görüşmesine ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle (TOBB), YÖK arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Üniversite Katılımcıları Derneği'den bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin karşı karşıya oldukları ağır sömürü ve baskı, bu sonuçların en yakıcı örneklerindendir. “Kâr amacı güden şirket gibi üniversite” tanımlaması, mevcut haliyle yetersiz düzenlemelerin de kaldırılarak üniversitelerin dizginsiz bir piyasa mantığına tabi hale getirilmesi amacını taşımaktadır" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

ÜKD “Şirket Gibi Üniversite” Önerisine Karşı Mücadeleye Çağırıyor!

Şubat ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi ile YÖK arasında gerçekleşen toplantının içeriği geçtiğimiz günlerde kamuoyunun gündemine geldi. Basına yansıyan haberlere göre, söz konusu toplantıda sermaye temsilcileri tarafından “kâr amacı güden şirket gibi üniversiteler” kurulmasını sağlayacak bir yasal düzenleme oluşturulması, “vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin ücretleri devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin ücretlerinden az olamaz” yönündeki düzenlemenin kaldırılarak vakıf üniversitelerinin daha “rekabetçi” hale getirilmesi, vakıf üniversitelerindeki zorunlu burslu öğrenci oranının azaltılması, üniversite yerleştirme sisteminde uygulanan dil baraj puanının kaldırılması gibi talepler öne sürüldü.

Bu talepler, sermaye çevrelerinin üniversitelerin kamusal niteliğine ve bilim emekçilerine karşı yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de yüksek öğretim sistemi hali hazırda sermaye tahakkümünün ve piyasalaşmanın çok boyutlu olumsuz sonuçlarına maruz kalmaktadır. Vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin karşı karşıya oldukları ağır sömürü ve baskı, bu sonuçların en yakıcı örneklerindendir. “Kâr amacı güden şirket gibi üniversite” tanımlaması, mevcut haliyle yetersiz düzenlemelerin de kaldırılarak üniversitelerin dizginsiz bir piyasa mantığına tabi hale getirilmesi amacını taşımaktadır.

ÜKD olarak tüm üniversite bileşenlerini üniversitelerin kamusal niteliğini savunmaya ve bu tür girişimlere karşı sonuna kadar mücadele etmeye çağırıyoruz.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD)