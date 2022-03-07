TOBB-YÖK görüşmesine ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle (TOBB), YÖK arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Üniversite Katılımcıları Derneği'den bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin karşı karşıya oldukları ağır sömürü ve baskı, bu sonuçların en yakıcı örneklerindendir. “Kâr amacı güden şirket gibi üniversite” tanımlaması, mevcut haliyle yetersiz düzenlemelerin de kaldırılarak üniversitelerin dizginsiz bir piyasa mantığına tabi hale getirilmesi amacını taşımaktadır" denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde: