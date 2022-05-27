TOBB: Nisan'da kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 59 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre Nisan'da, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59'luk artış yaşandı. 

Haber Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yaptığı açıklamaya göre Nisan'da, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59'luk artış yaşandı. 

2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7 kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 94,7 arttı.

TOBB'nun açıklaması şu şekilde:

"2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %6,3 kurulan kooperatif sayısı %11,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,5 azaldı. ​

2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %45,7 kapanan kooperatif sayısı %94,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %6,3 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %25,5 artış oldu

Nisan 2022’de, Nisan 2021’ye göre kurulan şirket sayısı %25,5 kurulan kooperatif sayısı %14,8 artış gösterirken gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,0 azaldı.

Nisan 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %125,9 kapanan kooperatif sayısı %5,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %31,9 arttı.

-Nisan 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %5,8 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %3,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,0 kurulan kooperatif sayısı %5,8 azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %59,0 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında %1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,3 azalış gerçekleşti."