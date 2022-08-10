TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalardan kredi alınamıyor

Kamu bankaları ile reel sektörün buluştuğu Finansmana Erişim Toplantısı'nda kredi sorunları dile getirildi.

Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış konuşmasında uygun koşullarla finansmana erişimlerinin sağlanması gerektiğini söyleyerek "Ancak, son dönemde, bu durum zorlaşmış, her il ve ilçemizden bu yönde gelen şikâyetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da; finansa en çok duyarlı olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir." dedi.

Firmaların bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıklarını alanlara çok yüksek faiz oranları uygulandığının görüldüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu özetle şu görüşleri dile getirdi:

"Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle; yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre çok arttı. İşletme sermayesi kredileri, özellikle KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale geldi. Dolayısıyla, artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir."

'Uygun koşul sağlanmalı'

Bankaların, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi sağlamaya devam etmelerinin beklendiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle pandemi döneminde, kamu bankalarımızın reel sektörümüz açısından ne kadar önemli ve değerli olduklarını gördük. Şimdi bu kritik dönemde de bankalarımızın hepsinden aynı yaklaşımı bekliyoruz. Hepimizin ülkemiz için fedakârca çalışması ve hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kâr kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.