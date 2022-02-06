TÖB-SEN üyesi öğretmenlerden eylem: ‘Zamlar geri alınsın...’

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, “Elektrik ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlar geri çekilsin” talebiyle Hatay'da bir eylem düzenledi.

Eylemde, “Hayat biz emekçiler için geçtiğimiz bir yılda 2 kat pahalılaştı. AKP iktidarının kendi istatistik memurlarına göre bile hayat geçtiğimiz bir yılda 1,5 kat daha pahalılaşmış durumda. Biz emekçilerin, halkın daha fazla yoksullaşması pahasına sermayeye peşkeş çekilen halkın parası, vergilerimizden alınan paraları geri istiyoruz” denilerek zamlara karşı birlikte mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise “Biz de buradan sesleniyoruz; bize reva görülen bu talan, bu yıkım ve sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Bizler insanca yaşamak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Ekonomik kriz ve enflasyon günden güne ağırlığını hissettirmekte, halk hayat pahalılığı ve ağır faturalar altında ezilmektedir. Gıda fiyatlarındaki artış, benzin ve motorin ile doğalgaza, elektriğe yapılan zamlarda tek bir sorumluluk almayan iktidar, topu hep başkasına atıyor. Ayrıca halktan alınan vergiler de halkın yararına kullanılmıyor.

Değerli halkımız, yeni yılla birlikte iğneden ipliğe gelen zamlar hepimizi çileden çıkarttı. Asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm edilen milyonlarca insan açlığa terk edilmiş durumda. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar aldığı zamma sevinemedi. Çünkü zamlı maaşlar cebe girmeden erimeye başladı. 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere doğal gaz ve elektriğe de zam geldi. Doğal gaza yüzde 50 zam yapıldı.

'Yapılanın adı soygun, açlık, sefalettir...'

Yine yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi, elektriğe yüzde 127 oranında zam yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları, itirazlar gelince 'iyilik yapma edasıyla' 210 kilovatsaate yükseltildi. Oysa vatandaş kilovat sınırı değil kilovat başına verilen ücrette indirim istiyordu. Fakat vatandaşın sesi duyulmadı. Nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 210 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulandı.

Bunun adı soygun, bunun adı açlık, sefalettir. En önemlisi de bu durumda bize paranız yoksa yaşamayın denilmektir.

Değerli halkımız, bizi bekleyen bir başka tehlike ise asıl kabarık faturaların şubat ayında görülecek olmasıdır.

Çünkü zam oranı tam anlamıyla şubatta görülecek, ocak ayında kesilen faturaların tamamı zamlı değil. Sadece 10-15 günlük kısımları zamlı. Bu da demek oluyor ki şubat ayında faturalar daha da kabaracak.

Kara kışta halkımız destek beklerken ısınamamaktan hastalanmakta veya faturalara ödediği paralardan dolayı aç kalmaktadır.

'Halk, kaderiyle baş başa bırakılmaktadır'

Yoksulluk sınırının altında yaşayan yaklaşık yüzde 70 oranındaki nüfus kaderiyle baş başa bırakılmaktadır. Son bir yılda akaryakıt fiyatlarına 79 kez zam yapıldı, Buradan iktidara sesleniyoruz Patronların yüksek kâr hırsına hizmet etmeyi bırakın ve yüzünüzü halka dönün. Başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar halkın geliri düşünülerek geri çekilsin.

Hayat biz emekçiler için geçtiğimiz bir yılda iki kat pahalanmış durumda. AKP iktidarının kendi istatistik memurlarına göre bile hayat geçtiğimiz bir yılda 1,5 kat pahalanmış durumda. Biz emekçilerin, halkın daha fazla yoksullaşması pahasına sermayeye peşkeş çekilen halkın parası, vergilerimizden alınan paraları geri istiyoruz.

Hepimizin bildiği gibi iki gün önce ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK ne yapıp etti; her zaman yaptıkları gibi verileri, oranları, rakamları kendi kitaplarına uydurdu. Buna rağmen enflasyon rakamı %48,69 olarak belirlendi.

Ekonomiden sorumlu bakan Nebati ise alay edercesine her şeyin kontrol altında olduğunu söylemekten geri durmadı. Bir grup akademisyen ve ekonomistin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, yıllık enflasyonu %114,87 olarak açıkladı.

'Patronlar 2021 yılını rekor kârlarla geçirdiler'

Emekçilere müjde olarak duyurulan 4250 TL’lik asgari ücret daha bir ay geçmeden 4 kişilik bir ailenin açlık sınırına eşitlendi. Ocak ayında evlerimize gelen elektrik ve doğalgaz fatura toplamları çoktan binli rakamları buldu. Halkımız sefalet içinde bu ağır tablo içinde yaşamaya zorlanırken yandaş şirketler ve patronlar 2021’i rekor kârlarla geçirdiler.

Bankalar, 2021 yılında 92 milyar 83 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek kârına ulaştılar. Nasıl ulaşmasınlar?

Yoksulluk karşısında biz emekçiler borçla hayatta kalmaya çalışırken, bir çok emekçi çareyi tefeci bankalara borçlanmakta buldu. 2021 Kasım ayı verileri ile Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı rekor seviyeye yükselerek 1 trilyon 17 milyar TL’ye ulaştı.

Hayatın her alanında hissettiğimiz bu zam yağmurlarında maaşlarımızın, çarşıda, mutfakta, pazarda yaşanan insanların hissettiği gerçek hayat pahalılığının altında kaldığı ve böyle devam etmesi durumunda açlık sınırının çok altından kalacağı ortadadır.

'İnsanca yaşamak istiyoruz...'

Biz de buradan sesleniyoruz. Bize reva görülen bu talan, yıkım ve sefalet düzeninin kabul etmiyoruz. Bizler insanca yaşamak istiyoruz.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, ekonomik krizin faturasını ağır ödeyen halkın yanındadır ve emekçilerin sesi olmaya devam edecektir.

Hatay'da, ülkenin dört bir yanında, emeğiyle geçinen ;yollarda motor üstünde evine ekmek götüren kuryelerin, şantiyelerde, fabrikalarda, bürolarda, okullarda gecesini gündüzüne katan emekçilerin sesine ses oluyoruz.

Lokmalarımızı azaltmamızı isteyen, fakirleşmemize neden olan bu anlayışa karşı hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.