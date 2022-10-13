TÖB-SEN: Üyemiz hakkında soruşturma açıldı, haklı olanın yanında duracağımız bilinmelidir

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Muş'ta bulunan Adıvar İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmen Anıl Gençer'e okul idaresi tarafından soruşturma açıklaması üzerine basın açıklaması yayımladı.

Müdür yardımcılığına başlayan fakat görevlendirme olarak okula müdür olan T.K. hakkında "alengirli işlerin" kendilerine iletildiğini ifade eden TÖB-SEN, ilgili iddiaların Bulanık İlçe Milli Eğitim ve Bulanık Kaymakamlığı tarafınca cevaplanmasını talep etti.

"Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Muş Temsilciliği olarak üyemizin sonuna kadar arkasındayız" denilen açıklamada, "Üyemiz olsun olmasın haklı olanın yanında duracağımız bilinmelidir" ifadeleri kullanıldı.

TÖB-SEN'in açıklaması şu şekilde:

"Adıvar İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Öğretmeni üyemiz Anıl GENÇER'e okul idaresi tarafından soruşturma açılmıştır. Üyemiz bizle iletişime geçerek şahsına mobing uygulandığını ve bu sene müdür yardımcılığına başlayan fakat görevlendirme olarak okula müdür olarak verilen T.K tarafından okulda bir takım alengirli işlerin döndüğünü üyemiz Anıl GENÇER sendikamıza iletmiştir.

İddia niteliğinde olan ve ispatlaması gereken bir takım İDDİALAR hakkında sendikamız Bulanık İlçe Milli Eğitim ve görevlendirme müdürlüğünün olurunu veren Bulanık Kaymakamlığı'ndan bu iddiaların cevaplanması beklemektedir.

İzinsiz ve raporsuz görev yerine 5 gün gelmeyen okul idareci yalan beyanla evrak düzenleyerek kendisine ek ders yazıp evrakta sahtecilik yaparak kamuyu zarara uğratmış mıdır? Bir aylık müdür yardımcılığı tecrübesi olan T.K bir aylık görevlendirme müdürlüğü süresinde mesai saatleri içinde 4-5 kez usulüne yönetmeliğe uygun olmayan şekilde mesai saatleri içinde toplantı düzenleyerek eğitim öğretimi aksatmış mıdır? Bilişim öğretmenin BTR görevinin valilik oluru gelmeden önce 15 saat maaş karşılığının doldurulması gerekirken okul idarecisi öğretmene 6 saat ders verip öğretmenin okulda girebileceği 15 saate tamamlayabileceği dersler varken öğretmene 15 saati tamamlatmayıp kamu zararı oluşturmuş mudur? Ve bu süre içinde bu derslere kendisi girerek kendisine ek ders yazmış mıdır? Okul idarecisi girmesi gereken 12 saatlik derslere okula gelmediği günler kendini girmiş gibi göstermiş midir? Sınıf defterlerini tamamlamadığı öğrencilerin dersine okulda iken de girmediği iddiası doğru mudur? Okul idarecisi Btr görevi olan bilişim öğretmeninin kendi okulunda 6 saat dersi varken öğretmenin dersini 2 şer saatten 3 güne yayıp boş günlerde öğretmeni okula çağırıp boş gününe nöbet yazmış mıdır? Okul idarecisi, üyemiz bilişim öğretmenine kendi okulunda btr değilken btr görevlerini bu okulda da yapacaksın diyerek yazılı şekilde ÜYEmize tebliğ etmiş midir? Daha bir aylık müdür yardımcısı olan T.K okula görevlendirme müdür verilmiştir. T.K okul Müdürlüğü için yeterli bilgi ve donanıma sahip midir?

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Muş Temsilciliği olarak üyemizin sonuna kadar arkasındayız. Üyemize yönelik yapılan mobingi kınıyor Üyemize açılan soruşturmanın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz. Yukarıda üyemiz tarafından iddia edilen ve bütün okulun ve okul idarecisinin dersine girdiği öğrencilerin de şahit olduğu bir takım durumlar sadece idari soruşturma konusu değil aynı zamanda adli suç unsurları da içermektedir.Okul idarecisinin ispatlanması gereken bu iddialar ile alakalı delil karartma durumu da olabileceği için okul müdürünün bu iddialar ile alakalı soruşturma esnasında görev yeri değişikliği zorunluluk arz etmektedir.

Üyemiz Anıl GENÇER ile beraber okul idarecisi hakkında gerekli adli ve Disiplin suçu içeren konularla alakalı gerekli başvuruları ilgili kurumlara yapıp Pazartesi günü İlçe Milli Eğitimle de bu konuyu görüşeceğiz. Müdürlük görevlendirmesi kaymakamlık tarafından olur verildiği için ilçe kaymakamımızı sendika olarak bu konuda bilgilendireceğiz.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Muş Temsilciliği olarak üyemiz olsun olmasın haklı olanın yanında duracağımız bilinmelidir.

Basına ve kamuoyuna önemle duyurulur."