TÖB-SEN: İsrail'le ilişkileri sonlandırın

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'ndan (TÖB-SEN) yapılan açıklamada İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa üzerinden Filistinlilere yönelik saldırılarıyla katliamcı tutumunu devam ettirdiği belirtildi.

TÖB-SEN Genel Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı imzasıyla yapılan açıklamada "İnsanlık, açık bir suç teşkil eden ve vicdanları kanatan bu işgalci zorbalığı asla kabul etmeyecektir. İsrail'i cesaretlendiren, sırtını sıvazlayan ve onları devlet olarak tanıyıp anlaşmalar yapan bütün devletler yaşanan bu katliamlardan sorumludur" denildi.

"Muhalefetten iktidara kadar bütün partilere sesleniyoruz!" denilen açıklamada "Filistin davası iç siyasette siyasi malzeme yapılacak bir dava değildir. Kınamadan öteye gidecek adımlar atılmalıdır. İsrail ile siyasi, askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmanızı talep ediyoruz. Filistin'den Yemen'e Ortadoğu'da ABD-İsrail ve bunların piyonlarına karşı direnen halkları selamlıyor, katliamlarda yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.