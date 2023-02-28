TÖB-SEN: Hatay İl Milli Eğitim Müdürü şehri terk etti, affetmeyeceğiz

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Bursa'ya tayin istemesine karşı bir basın açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Müdürü'nün şehri terk ettiğini, şehirdeki eğitimcileri ve öğrencileri kaderine terk ettiğini belirten TÖB-SEN yaptığı açıklamada "Bu zor durumda şehri terk eden Seyit Ali Büyük'ü ve Milli Eğitim Bakanı'nı asla affetmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sendika'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"İlimize yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaşanan büyük felaketin ardından eğitimcileri yüzüstü bırakarak tayinini Bursa'ya aldırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) felaketin yaşandığı illerde, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgilenmek bir yana gerçek dışı, geçerliliği olmayan adımlar atmaya devam ediyor.

Depremin yaşandığı 10 ilde yaklaşık 3,5 milyon öğrenci, 210 bin öğretmen var. Deprem bölgesinde tam bir felaket yaşanmaktadır. Komşusunu, ailesini, akrabasını, öğrencisini, arkadaşını kaybeden; evi yıkılan, hasarlı olan ve bunun neticesinde barınma sorunu yasayan, deprem travması ile karşı karşıya kalan on binlerce eğitim emekçisine empatiden yoksun ve sadece görünürde bir şey yapılıyormuş izlenimi vermek için komutlar verenleri unutmayacağız. Öyle ki MEB sahadan o kadar uzak ki hala kaç öğretmenin vefat ettiğini bilmemektedir.

'Aynı hızla eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin sorunlarını çözünüz!'

Böyle bir tablo içindeyken MEB bugün büýük bir kıyak atama gerçekleştirmistir. Konya İl Milli Eğitim Müdürü iken, 30 Haziran 2022 tarihinde Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilen Seyit Ali Büyük bugün itibariyle Bursa Milli Eğitim Müdürü yapılmış, Bursa Milli Eğıtım Müdürü Hatay Milli Eğitim Müdürü olmuştur. Bu kadar yıkımların, kayıpların yaşandığı bir felakette dünya kamuoyunun yüreği, gözü felaket yaşayan illerde iken, MEB Seyit Ali Büyük'e kıyak atama yapma zamanını bulmuştur.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak MEB'e çağrımızdır! Aynı hızla eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin sorunlarını çözünüz!

Bu atama söz konusu İl Milli Eğitim Müdürü'nün beceriksizliğinden veya süreci yönetemediğinden kaynaklı ise görevden alınmalıdır. Bu atama Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması kadar skandal içermektedir.

Bu ülkenin başına gelen en büyük felaket torpil, adamcılık ve liyakatsızlıktır. Hatay'daki sağlam okulların devlet dairelerine dönüştürülmesine sessiz kalan, depremzede öğrenci ve öğretmen için bir plânı olmayan, bu zor durumda şehri terk eden Seyit Ali Büyük'ü ve Milli Eğitim Bakanı'nı asla affetmeyeceğiz."