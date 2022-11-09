TMSF: Cem Uzan'ın Fransa'da kaybettiği dava sayısı 20 oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği davaların sayısı 20’ye ulaştı. İmar Bankası ile ilgili olarak Uzan ailesi aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa’da geçerli olabilmesi için, TMSF tarafından 2017 yılında davalar açılmaya başlanmıştı.

Uzan ailesi, ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve Paris’te açılan davaların reddedilmesi için girişimlerde bulundu. Fakat söz konusu girişimlerinin çoğu bugüne kadar hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince reddedildi. TMSF’den yapılan açıklamada, “Davaları kaybettiği için Cem Uzan’ın Fransa’daki mal varlığı ve banka hesapları üzerindeki ihtiyati tedbir kararı devam ediyor” denildi.

'Zarar minimum 17 milyar dolar'

TMSF’nin açıklamasında şu bilgiler de paylaşıldı:

"Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararına sebep olmuş ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine’den borçlanmış ve İmar Bankası’nın mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti. Uzan Ailesinin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS’e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geliyor.

Öte yandan, Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda; Cem Uzan, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Uzan Ailesinin, Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı." (ANKA)