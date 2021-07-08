TMSF Başkanı görevden alındı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.
Fatin Rüştü Karakaş kimdir?
1968 yılında Rize’de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu.
Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.
Karakaş, Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.