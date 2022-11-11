TMSF Akın Çorap'ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı, "FETÖ" bağlantısı nedeniyle 2017’de mal varlığına el konulan Akın Çorap, 233 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhale, 14 Aralık'ta yapılacak.

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Akın Çorap ile Sufi Çorap’a ait mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, satışa çıkarıldı.

Satışa dair ilan Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda, Akın Çorap için 233 milyon 500 bin TL muhammen bedel hesaplandığı, ihalenin kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacağı belirtildi. İhaleye son teklif verme tarihi 13 Aralık 2022 olarak belirlendi. İhale, 14 Aralık günü TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.

5 yıldır TMSF yönetiminde

50 yıl önce kurulan ve yıllık 85 milyon çift çorap üreten Akın Çorap, 50 milyon dolar olduğu belirtilen cirosuyla Türkiye’nin en büyük 5 çorap üreticisinden biri olarak biliniyordu. Şirkete 2017’de "FETÖ terör örgütü" ile bağlantıları nedeniyle el konulmuş, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Öte yandan şirketin kurucusu Ali Yarkın, Bank Asya'nın da ortakları arasındaydı. Yarkın'ın üç oğlu; İhsan, Uğur ve Fatih Yarkın kardeşler de "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. (ANKA)