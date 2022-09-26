TMO'dan 'fındık' açıklaması: 'Üretici sabrederse ürünün hepsini alırız'

Trabzon'daki alım noktasını ziyaret eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal alımların 31 Aralık'a dek devam edeceğini belirterek fındık üreticisinin sabretmesini istedi.

Güldal “Biraz sabırlı olunacak. 1 haftada ürünün hepsini ne TMO ne de herhangi kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız bir miktar daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici iyi kullanması lazım. 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse ürünün hepsini alırız" diye konuştu.

ANKA'nın haberine göre Güldal şunları söyledi:

“2022 yılı fındık alım kampanyası yoğun bir şekilde devam ediyor. 22 Ağustos’ta başlattığımız fındık alım kampanyasına; bugün itibarıyla 100 bin tonun üzerinde randevu ile devam ediyoruz. Randevuların yarısından çoğu gerçekleşmiş durumda. Randevularımız sürekli açık. Kasım ayı sonun kadar randevularımızı açık tutuyoruz.

Piyasanın en yüksek fiyatı devletimiz tarafından, TMO tarafından üreticilerimize verilmektedir. Bütün Karadeniz olarak baktığımızda fındık üretim bölgelerinin tamamında TMO’ya gerçekten çok büyük bir teveccüh var.

2022 yılı itibariyle fındık üretimi, kurutması mevsim şartları itibariyle gayet makul gitti. Ama bazı bölgelerde mevsimsel olarak bazı sebeplerden dolayı fındıkta kalite kayıpları söz konusu oluyor, farkındayız. Ama piyasanın en iyi fiyatı TMO tarafından verilmekte.

2022 yılında 31 Aralık’a kadar alım yapacağız. En çok miktarda alımı gerçekleştirmek için haftanın altı günü, günde en az 12 saat arkadaşlarımız mesai yapmakta. Biz de tüm alım noktalarını gezerek hem arkadaşlarımızla görüşüyoruz hem sistemimizi kontrol ediyoruz hem de üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Eğer devlet ve TMO bu fiyatları vermeseydi daha aşağı fiyatlarla satma durumunda kalabileceklerini ifade ediyorlar.

En değerli fiyat bizim. Kriterlerimize de uygun olduğu sürece üreticilerimizin fındıklarını alıyoruz. Özellikle çatlakta, kırıkta üreticimiz alıma girmediğinde dahi geri çekip ürününü bir miktar ayıklamadan sonra tekrar getirdiği zaman biz alabiliyoruz. Birçok kolaylığı üreticimize sağlamış oluyoruz.

Biraz sabırlı olunacak. 1 haftada ürünün hepsini ne TMO ne de herhangi kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar alım dönemimiz var. Her gün alım miktarımız bir miktar daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici iyi kullanması lazım. 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse ürünün hepsini alırız."