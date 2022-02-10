TMO önünde yağ ve pirinç kuyruğu

Manisa'da yurttaşlar marketten daha ucuz fiyata ayçiçek yağı ve pirinç gibi temel gıda malzemesini satın alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış ofisinin önünde, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Günde iki kez satış yapan TMO Manisa Horozköy satış ofisinin önünde bu sabah da kuyruk oluştu. Marketlerde 150-160 TL arasında satılan 5 kg ayçiçeği yağının 99 TL'ye satışa sunulduğunu duyan vatandaşlar sabah erken saatlerde TMO’nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 08.30-12.00 saatleri arasında yapılan satışlarda vatandaşlar yağ ve pirinç aldı. Sabah yapılan satışa yetişemeyen vatandaşlar ise TMO önündeki kuyrukta bekleyerek öğleden sonra 13.00- 16.00 arası yapılan satış zamanını bekledi.

TMO’da ürünler kişi başına konulan miktar kısıtlamasıyla satılıyor. TMO’ya gelen vatandaşlara kişi başına, sadece 19 TL'den 2 kilogram nohut, 24,5 TL'den 2 kg pirinç, 99 TL’den 5 litrelik ayçiçek yağı, 190 TL'den 5 litrelik fındık yağı, 12,75 TL’den 1 kilogram kırmızı mercimek alma hakkı tanıyor. (ANKA)

