TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdıklarını açıkladı. Buğday alım fiyatı ton başına 400 TL artırılarak 6 bin 450 TL, arpa alım fiyatı 200 TL artırılarak 5 bin 700 TL oldu. Makarnalık buğday fiyatı 6 bin 900 TL oldu.
Ancak bin TL'lik primin sonbahar ayında ödeneceği duyurulunca serbest piyasadaki hububat alım fiyatları devletin açıkladığı fiyatların üzerinde kalmış birçok üretici 3 ay beklememek için buğday ve arpasını tüccara satmaya başlamıştı.
ANKA'nın haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: