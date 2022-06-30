TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdıklarını açıkladı. Buğday alım fiyatı ton başına 400 TL artırılarak 6 bin 450 TL, arpa alım fiyatı 200 TL artırılarak 5 bin 700 TL oldu. Makarnalık buğday fiyatı 6 bin 900 TL oldu.

Ancak bin TL'lik primin sonbahar ayında ödeneceği duyurulunca serbest piyasadaki hububat alım fiyatları devletin açıkladığı fiyatların üzerinde kalmış birçok üretici 3 ay beklememek için buğday ve arpasını tüccara satmaya başlamıştı.

ANKA'nın haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizde Mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesindedir. Hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hâlen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir. Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve diş piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alim fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve ‘Hububat Alım Primlerinin’ temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimizin primleri temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerimizin prim ödemeleri ise takip eden ay içinde ödenecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’mız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek ‘Hububat Alim Priminden’ üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir."