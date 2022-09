TMMOB, meslek örgütleri ve sendikalardan Tezcan Karakuş Candan'a destek

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a destek büyüyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu basın açıklaması yaparak, hukuksuzluğa karşı Candan’ın yanında olduğunu bildirdi.

Basın açıklamasına TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Tabip Odası, DİSK, KESK ve bağlı sendikaları, CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası, Birleşik Kamu İş Sendikası, 29 Ekim Kadınlar Derneği, 2001 Tüm Emekli Sen temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve mimarlar katılarak destek verdi.

'İktidar öfkesini ve şiddetini yönetim kurulu üyelerimize yöneltti'

Basın açıklamasını TMMOB Ankara İKK Sekreteri Seyit Ali Korkmaz okudu. Korkmaz şunları söyledi:

“Artık iktidar ömrünün sonuna gelmiş AKP’nin intikam alma çabalarını, skandallarını, yasaklamalarını, zorbalıklarını ülkemiz adına üzülerek izliyoruz. Gezi Davası’nda verilen skandal karar, basın açıklamalarına yönelik şiddetli saldırılar, müzik festivallerine getirilen yasaklamalar ve sosyal medyaya yönelik sansür çabaları son dönemde yaşadığımız iktidar zorbalığının göstergesidir.

Kamu yararının korunması için uzun yıllardır hem rant politikalarına hem de bu zorbalıkla mücadele ediyoruz. Birliğimizin, odalarımızın, şubelerimizin yöneticileri ve üyelerimiz bu mücadelede, iktidarın zorbalıklarının hedefi konumuna sıklıkla getiriliyor. Yaptığımız her açıklama, açtığımız her dava, yayınladığımız her rapor iktidar tarafından hedef alınmakta, kurum ve yöneticilerimiz soruşturma ve cezalarla tehdit edilmektedir.

Bunun son örneği, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi olmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, açtığı davalar ve yürüttüğü kamuoyu mücadeleleriyle kentimizin, kamusal varlıklarının ve Ankaralıların haklarının korunmasında yoğun bir çaba harcamaktadır. Odamızın açtığı davalar sonucu pek çok rant projesinin önüne geçilmiş, kamusal varlıkların talan edilmesi önlenmiştir.

Yürüttüğü tüm baskı politikalarına rağmen örgütlü mücadelemize geri adım attırmayı başaramayan iktidar, son dönemde öfkesini ve şiddetini yönetim kurulu üyelerimize yöneltmiş durumdadır. Tümüyle siyasal saikle hareket eden İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun bu kararının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Danıştay tarafından geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde verilen kararda, İçişleri Bakanlığı’nın disiplin soruşturması yürütme yetkisinin olmadığı açık biçimde belirtilmektedir.

Danıştay kararında da ifade edildiği gibi, Candan’ın işiyle ilgili idari ve disiplin amiri Çankaya Belediyesidir. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verdiği bu kararla, yetki gaspı yaparak büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştır.”

'Siyasi iktidar ve onun aparatları kamu emekçilerini tehdit etmekten vazgeçmelidir'

"Siyasi iktidarın bu hukuksuzluğuna ve zorbalığına asla boyun eğmeyeceğiz, verdiğimiz mücadeleden geri adım atmayacağız. Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını canla başla sürdüren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yanında olacağız" diyen Korkmaz, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin kamu çalışanları, iktidarın kapıkulu değil, halka hizmet veren emekçilerdir. Kamuya karşı sorumlulukları ve yasalara bağlılıkları, iktidarın çıkarlarının önünde gelmektedir. Siyasi iktidar ve onun aparatları onuruyla çalışan kamu emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçmelidir. Tezcan Karakuş Candan işine derhal geri dönmelidir. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak bizler Tezcan Karakuş Candan’ın yanında olmaya, görevine dönünceye kadar her türlü dayanışma faaliyetini ve toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.”

'Toplumu korkutmak istiyorlar, korkmuyoruz yılmıyoruz'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisine destek veren bu mücadelede yanında olan kurum temsilcilerine ve basın açıklamasına katılan herkese teşekkür etti.

Candan şunları söyledi:

“Mimarlar Odası’ndan, TMMOB’tan ve birçok kurumdan çok sayıda destek geldi. Karar tek başına Tezcan Karakuş Candan kararı değil, bu siyasi bir karardır. Biz kamuda çalışanlar şunu biliriz. Bir iktidar ve yönetim değişeceği zaman ilk kamu çalışanlarından belli olur. O sürecin parçası olmamak için ya imza atmazlar ya izin alırlar ya da rapor alırlar.

Bu aslında var olan yönetimin gittiğinin göstergesidir. İlk kamudakinden çıkar bu iş, iktidar bunu gördüğü için yeni bir yol denedi. Bunu da TMMOB’a sopa göstererek yaptı. 657 sayılı devlet memurluğu kanunu çok açıktır çalıştığınız kurum disiplin amiridir. Özel olarak İçişleri Bakanlığı bir dosya hazırlayıp Yüksek Disiplin Kurulu’na dosya sevk edemez bu hukuka da aykırı disiplin yönetmeliğine de aykırı. Son değişen disiplin yönetmeliğiyle biliyorsanız Cumhurbaşkanı hepimizin disiplin amiri oldu. Disiplin amirliği devredilemez. Dolayısıyla bu karar hukuksuzdur. Şikayetçi Sinan Aygün, karar veren Süleyman Soylu.

Bunun arkasında TMMOB’un bugüne kadar canla başla yürüttüğü mücadeleye toptan bir fatura kesmekti. Bu faturayı 135 gün önce Gezi davasındaki arkadaşlarımıza kestiler şimdi de kamuoyu önünde olan mücadeleyle öne çıkmış insanlara sopa gösteriyorlar. Bunun hukuksal süreçlerden döneceği çok açık. Danıştay çok açık bir karar verdi. ‘Siz bu soruşturmayı yürütemezsin’ dedi. Bütün hukukçular Danıştay kararı nezdinde bürokrasinin bu kararı alamayacağını söylüyor.

Bu süreç Yüksek Disiplin Kurulu’nun meşru olmadığını açığa çıkardı. Yüksek Disiplin Kurulu bürokratlardan oluşan hukuku uygulayan bir kurul değil. İktidarın kılıcı olmuş. Bundan sonra Yüksek Disiplin Kurulu’ndan alınacak hiçbir kararın bir anlamı olmayacak. Dünden bu yana arayan dostlarımız oldu ‘Bana geçmiş olsun demeyin. Bu saatten sonra onlara geçmiş olsun’ deyin dedim. Yürekli olacağız bu çok açık demirden korksak trene binmezdik. TMMOB sürekli bedel ödeyen bir örgüt, bu uğurda meslektaşlarımızın öldüğü bir örgütüz. Biz hukuksal olarak mücadeleye devam edeceğiz. Bulunduğumuz yerden bir adım geri adım atmayacağız.

Bu tek başına TOGO için verilmiş bir karar değil. Bu kararın arkasında Kaçak Saray, AOÇ, Saraçoğlu ve verdiğimiz kent mücadelesi var. Bunun arkası gelecek gibi görünüyor. Bu da önemli olan şey geri adım atmamak çünkü toplumu korkutmak istiyorlar. Korkmuyoruz yılmıyoruz.”

Ahmet Necdet Sezer’den Candan’a dayanışma telefonu

Candan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in kendisini arayarak dayanışma dileklerini iletiğini belirtti.

Candan, şunları kaydetti:

“Tuzun koktuğu durumdayız. Bir dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış Ahmet Necdet Sezer bana geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu kararın yargıdan döneceğini ve dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Bunun Türkiye’nin geldiği hukuk sistemi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2023 güzel olacak. Sadece ben değil, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcımız Ali Atakan da 9 ay önce işinden atıldı. TMMOB’a bağlı örgütler olarak kuşatılmış durumdayız. Üzülmüyoruz, dayanışma ile üstesinden geleceğiz.

Büyük kuşatma altında olduğumuzun altını çizerek ve 15 Eylül’de başka bir dava ile yüz yüzeyiz. Bütün yönetim kurulumuzun mağdur edilebileceği bir hukuk süreci ile karşı karşıyayız. Bir gazeteciye koruma alanında HES’lerle ilgili yaptığı habere ödül verdiğimiz için, bütün yönetim kurulumuz terör propagandası yapmaktan yargılanıyor. O gazetecilere bir çok örgüt ödül verdi onlara dava açmadılar bize dava açtılar. Dayanışma içinde olmamızın en önemli sınavı bu olacak diye düşünüyorum. Bir kez daha TMMOB Ankara İKK’ya, KESK’e, DİSK’e ve bağlı sendikalarına, bugün burada olan ve yüreği bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

'Demokrasi mücadelesi yürütenlere karşı bir darbedir'

Daha sonra toplantıya katılanlar ve kurum temsilcileri söz aldı.

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya: 12 Eylül karanlığının 42. yılına giriyoruz. Çok fazla insana işkence yaptılar çok fazla insanı aşından ekmeğinden ettiler ama 12 Eylül zindanlarında olduğu gibi dışarda da 12 Eylül karanlığına karşı direnenler olmuştur. TMMOB Ne 12 Eylül öncesi ne 12 Eylül sonrası susmadı asla sunmayacak. 12 Eylül darbesinde sonra 125 bin insan işinde ekmeğinden edildi. Bugün yapılan aslında ne TMMOB’a ne Tezcan Karakuş Candan’a , bir bütün olarak demokrasi mücadelesi yürütenlere karşı bir darbedir. Bunun karşısında hep birlikte mücadele ettik bundan sonra da bu mücadeleyi yürüteceğiz. Asla kazanamayacaklar onlar kaybedecek Tezcan’lar kazanacak. Biz de Tezcanların kazanması için hep birlikte mücadele edeceğiz. 9 ay sonra bunların hesabı bir bir sorulacak. Hukuku katledenler bunun hesabını verecekler. KPSS’de 1 milyon 600 öğrencinin hayallerini çalanlarla ilgili bir tek işlem yapılmadı. Hırsızlar, uyuşturucu satıcıları, mafya bozuntuları elleri kollarını sallayarak geziyorlar. Demokrasi mücadelesi yürüten bu temsilcilere yapılan zulümdür, işkencedir ama dün nasıl bu işkenceye ve zulme direndiysek bugün de direneceğiz, yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz.

'Rantçıların değil, mimarların ve Mimarlar Odası’nın yanındayız'

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Mine Coşkun: Halk sağlığı ile kent ve çevre sağlığı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sağlıklı bir toplumun varlığının sürdürülmesinde bilimi doğayı ve insanı merkezine alan kent politikaları önemli bir rol oynar. Ancak Ankara’yı uzun yıllardır daha çok para kazanmak amacıyla rantta ve talana açanlar, doğaya kıyanlar kent suçlarının başlıca failleridir. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yıllardır kent suçlarına karşı verdiği mücadele aynı zamanda bir halk sağlığı mücadelesidir. Ankara Tabip Odası olarak rantçıların değil halkın yanında mimarlarımızın ve mimarlar odamızın yanındayız. Mesleki dayanışmamız devam edecek ve sürecektir.

'Bugünler geçecek karanlığı yeneceğiz'

DİSK Tayfun Görgün: Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a yapılan bu haksızlık yok hükmündedir. Bu kanunsuz olduğu kadar ayıptır günahtır. Bu kararla ‘Siz Türkiye’de yapılan hırsızlıkların yolsuzlukların adaletsizliklerin üzerine gitmeyin, giderseniz karşınızda bizi bulursunuz. Biz yasa kural ahlak devlet gelenekleri tanımadan size her türlü kötülüğü size yapmaya hazırız. Çünkü biz çalmaya devam etmek istiyoruz. Bu ülkenin temellerini hırsızlara karşı peşkeş çekmemize karşı durmayın’ demek isteniyor. Candan üzerinden Türkiye’nin namuslu insanlarına mimarına mühendisine, doktoruna, akademisyenlerine mesaj verilmek isteniyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bu karar yok hükmündedir. Bu kararı hukuken yırtıp atacağız bugünler geçecek karanlığı yeneceğiz.

'Candan yalnız değildir'

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kaplan: Ülkedeki mafyatik devletin her gün başka bir ifşayla gözler önüne serildiği, rantta talana ve yolsuzluğa dayalı kurmuş oldukları 20 yıllık iktidarları tıpkı bir matruşkaya benziyor. Bu hukuksuzluğa Tezcan karakuş Candan şahsında tanıklık ediyoruz. Bu kararın ilk matruşkasını kaldırdığınızda kendi kurumlarına saygısızlığını, ikinci matruşkayı açtığınızda bu ülkedeki emek demokrasi barış özgürlük eşitlik talep edenlere dönük bir hesaplaşma görüyoruz. Üçüncü matruşkayı kaldırdığınızda kamu kaynaklarını çetelere peşkeş çeken ve ranta açan bir zihniyeti görüyoruz. Dördüncü matruşkayı kaldırdığınızda ise bu ülkede onurlu duruşu olan dünden bugüne mücadele eden TMMOB’a ve Mimarlar Odası’na bir saldırı görüyoruz. Bir defa açtığınızda matruşkayı Tezcan Karakuş Candan şahsında kadınlara ve kadın mücadelesine ve dimdik kadın duruşuna yönelik bir saldırı görüyoruz. Bizi bu saldırılar, bu hukuksuzluklar, bu kural tanımazlıklar bizleri yarınlara daha güçlü, daha azimli, daha inançlı ve daha umutlu hale getiriyor. KESK olarak AKP’nin kamusal tasfiyesine dönük muhalifler hukuksuz bir şekilde ihraç etmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Candan yalnız değildir bize yönelik hiçbir saldırı karşısında mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası Önceki Dönem Başkanı Ali Şahin: Biz muhalifler ve ülkenin namuslu insanlar tepki vermediği sürece bu ilk değil son da olmayacak. Bunu sonlandırmak topyekûn karşı duruşla ve topyekûn hukuksuzluğa karşı mücadele etmekten geçiyor. Biz sessiz kaldığımız sürece bugün Tezcan Karakuş Candan, yarın başkası hukuksuzlukla karşı karşıya kalacak. Artık bu iktidar ne yaparsa yapsın biz şaşırmıyoruz, şaşırma yetimizi yitirdik. Bunlar her şeyi yapabilecek konuma geldiler işte bir toplumu çürütebilecek en büyük etken bu. Ülkede bugün servet transferi yapılıyor, zenginin daha zengin olması fakirin daha fakirleşmesi için bugünkü iktidar her türlü önlemi alıyor ve hukuksuzluğu uygulamaya devam ediyor.

'Birlikte mücadeleyi büyüteceğiz'

Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Sekreteri Mücahit Dede: Adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyden söz edilemez. AKP’nin adaletsiz kararlarını süreç içinde gördük. AKP’nin verdiği bu karar yok hükmündedir. TMMOB nezdinde Birleşik Kamu İş olarak Tezcan Karakuş Candan’la bir çok alanda mücadele ettik. Ankara’nın ve ülkenin talanında Cumhuriyetin kazanımlarını korumak için Candan’ın her zaman yanında olduk ve kendisi takdire şayan bir mücadele sergiledi. Candan’ın yanındayız. Bolu beylerinin yanında Köroğlu olmak, Hızır Paşa’ların karşısında Pir Sultan olmak bizim boynumuzun borcu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: Özellikle OHAL dönemi ve sonrasında çok sayıda kamu emekçisinin ihraç edildiği bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bugün bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Ankara için tarih yazan isimlerden olan Tezcan Karakuş Candan ve ekibinin, iktidar destekli sermayeye karşı çok büyük bir mücadele yürütmesinin sonucunda bu kararla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Üzülmeye vaktimiz yok, biz 21.yüzyılın ilk yüzyılını bu iktidarla kaybettik. Bundan sonrasını kazanmak için mücadeleyi hep birlikte örgütlemeliyiz. İktidar aslında bizi şu an bizleri buluşturdu. Bu güçle bu haksız ihracın geri çekilmesi için birlikte hareket etmeliyiz. Bir kişiyi bile vermeyeceğiz birlikte mücadeleyi büyüteceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

'Onlar kaybetti biz kazanacağız'

29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanı Şenal Sarıhan: Türkiye yıllardır öyle günleri yaşıyor ki hep geriye bakıp geridekiler daha iyi mi diye düşünüyoruz. Tezcan Karakuş Candan’ın hukuka aykırı bir kararla görevden alınmasının ne anlama geldiğini biliyoruz amaç susturmak ve vazgeçirmektir. Candan yıllardır verildiği mücadelede bedelini ödüyorken bizim hepimiz onunla birlikte ileriye doğru adım atmamız gerekiyor Mücadele kazandırır. Biz acılardan direnç çıkardık o direnç bizi başarıya ulaştırdı. Candan’ın yanındayız. Bu mücadele aynı zamanda Türkiye halkının geleceği ve aydınlığı için verilecek mücadeledir. Onlar kaybetti biz kazanacağız.

2001 Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri Erdal Demir: Türkiye’de yapılmak istenen şey 20 yıldır toplumu iki uçlu hale getirmek ve Cumhuriyet karşısında olanlara yol açmak, ülkeyi kuşatmaktır. Bu direniş Candan’ın ve onunla birlikte tüm cumhuriyetçilerin direnişidir. Candan’ın yanındayız. Mesela Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük meselesidir. Biz birleşirsek büyürüz.