TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi Yavuz Bayülken yaşamını yitirdi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, eski Yönetim Kurulu üyelerinden Yavuz Bayülken'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, "TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarında geçmiş dönemlerde görev alan, İstanbul Şubemizin 16. ve 17. Dönem Başkanlığını yapan, Odamızın kongre, kurultay, sempozyum ve yayın çalışmalarında yıllardır büyük emeği olan, meslek ve ülke mücadelesinde hiç bitmeyen enerjisiyle bizlere yol gösteren sevgili Yavuz Bayülken’i yitirdik" denildi.

1970'li yıllarda makine mühendisleri odasında sosyalistlerin yönetime geldiği dönemde oda yönetiminde yer almış olan Bayülken'in o yıllarda TKP çizgisinde olduğu biliniyordu.