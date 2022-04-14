TKP’nin Sesi’nin yeni sayısı çıktı!

Yeni sayısı çıkan TKP’nin Sesi’nde bu ay 3 ayrı konu ele alınıyor. Bu konulardan ilki yaklaşan seçimlerle birlikte solda ittifak gündemi ve TKP’nin seçim çalışmaları.

Dergide Türkiye Komünist Partisi’nin 17 Mart 2022 tarihinde yaptığı “İnsanca bir düzenin kurulması yarının değil bugünün acil görevidir” başlıklı açıklama üzerine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile bir söyleşi yer alıyor. Okuyan söyleşide, açıklama ile birlikte sömürü düzenine ve emperyalizme karşı tavır alan ve dinci gericiliğe karşı laikliği savunan ortak bir hareketin yaratılması için yapılan çağrının anlamı ve kapsamına değiniyor. Söyleşide TKP’nin de aralarında bulunduğu 3 parti arasında başlayan ve solda üçüncü ittifak görüşmeleri olarak basına da yansıyan görüşmelerle ilgili son durumu ve TKP’nin bundan sonrasında bu konudaki çalışmalarını ne yönde devam ettireceğininden de söz ediliyor. Ayrıca TKP’nin seçimlere nasıl hazırlandığını ve TKP milletvekili adaylarının belirlediği halk toplantılarının neler gösterdiğini ele alan bir yazı da bulunuyor.

Bir diğer gündem ise emperyalist savaş ve NATO. Ukrayna’daki gerilimin sıcak savaşa evrilmesiyle birlikte bir emperyalist örgütlenme olarak NATO’nun işlevini ve iddia edildiği gibi demokrasinin güvencesi olup olamayacağını ele alınıyor. Türkiye’nin NATO’ya üyelik serüvenine ve bu topraklarda kökleri sanıldığından daha derine uzanan anti-emperyalist birikime kısaca göz atılıyor.

Ukrayna’daki savaşın Türkiye iç ve dış politikasına yansımalarını, seçimlerde gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan AKP’nin siyasi ömrü üzerindeki etkisini, düzen muhalefetinin NATO’cu çığırtkanlığının bu açıdan rolü inceleniyor. Bu başlıktaki bir diğer yazıda ise Ukrayna savaşı ile birlikte bir kez daha açığa çıkan emperyalizmin göç politikalarının ikiyüzlülüğü ve insanların yerlerinden edilmesini her seferinde farklı şekillerde de olsa emperyalizm tarafından nasıl bir siyaset ve propaganda artı olarak kullanıldığına değiniliyor. Ayrıca Rusya’nın emperyalist sistemdeki yeri üzerine hatırlatmalarla birlikte emperyalizm karşıtlığını ABD-NATO-AB eksenine karşı olmaya daraltmanın yaratacağı sorunları, bu savaşın arka planında yer alan antikomünizmi ve komünistlerin tavrının nasıl olması gerektiği değerlendiriliyor.

TKP’nin Sesi’nde son olarak, sosyal medya alanı tartışmaya açılıyor. Konuyla ilgili iki yazımızda sosyal medya mecralarının bireyleri ön plana çıkaran ve esas olarak liberal ideolojiden beslenen işleyişini, bunun niteliksiz bir üretime nasıl kapı araladığını, bireysel özgürlük alanı gibi sunulan bu alanın aslında bu düzenin sahipleri tarafından nasıl kontrol ve manipüle edilebildiğini ve sosyal medyayı bu risklere karşı uyanık olarak örgütlü ve etkili bir şekilde kullanabilmenin yollarını ele aldık.

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