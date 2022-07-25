TKP’nin Sesi özel sayısı çıktı

Türkiye Komünist Partisi’nin 25 Haziran 2022’de gerçekleştirdiği, önümüzdeki döneme dair çok sayıda önemli tasarının karar altına alındığı konferansta delegelerin katkısına sunulan siyasi metnin karar altına alınan son hali yayımlandı.

TKP’nin Sesi özel sayısı olarak hazırlanan dergide, karikatürist Sait Munzur’un çizimleri de bulunuyor.

“2023 Yeniden, Boyun Eğmeyenlerin sömürücülere, emperyalistlere, gericilere boyun eğdireceği bir dönemin açılışı için güçlü bir çağrıdır” ifadelerinin yer aldığı TKP’nin Sesi özel sayısına TKP binaları, semt, işçi ve köy evleri ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ulaşabilirsiniz.