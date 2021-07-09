TKP'nin Karaburun'daki kampında coşkulu Küba gecesi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Karaburun'da yapılan eğitim kampında Küba Gecesi düzenlendi. Gülcan Altan'ın şarkılarıyla coşku kattığı geceye Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez de katıldı.

Gecenin açılış konuşması TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan tarafından yapıldı. "Bu akşam, kampımızın son gecesinde, çok sevgili bir dostumuz bizlerle beraber" diyen Okuyan, "Uzun bir süredir Küba Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki temsilcileri olan büyükelçiler ve diğer elçilik çalışanları bizler için protokol isimler olmanın ötesine geçti. Bizler, aradan geçen otuz yıl boyunca Küba'nın temsilcilerinden sevgi, dayanışma ve kardeşlik gördük" ifadelerini kullandı. Okuyan partinin doksanlı yıllardan bu yana Küba ve Küba Komünist Partisi ile yakın bir ilişki içinde olduğunu, bu ilişkide büyükelçilerin de çok özel bir rol oynadığını belirtti.

'Küba'yı sınıyorlar ancak başaramayacaklar'

2017'den bu yana Büyükelçi Núñez ile de aynı işbirliği ve dostluğun sürdüğünü ifade eden Okuyan, Büyükelçi'yi konuşması için davet etti. TKP'ye ve Jose Martí Küba Dostluk Derneği'ne görevi sırasında sergiledikleri dayanışma için teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükelçi, "Doksanlı yıllarda, Sovyetler Birliği dağıldığında Küba'yı ortaya çıkan yeni koşullarla sınamaya çalıştılar, başaramadılar. Şimdi benzer şekilde, pandemi koşulları altında Küba'yı sınamaya çalışıyorlar, ancak buradan söylüyorum, inanın yine başaramayacaklar" dedi. Türkiye'deki abluka karşıtı çalışmaların ve Küba ile dostluk faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Núñez, konuşmasını "Bitirirken sizlerle şu çok sade ancak bizim için çok anlam yüklü sözü paylaşmak istiyorum: Vatan Yahut Ölüm, Kazanacağız!" diyerek tamamladı.

'Küba dostları çoğalmalı'

Büyükelçinin ardından söz alan José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay da Küba dostlarının ada ülkesinin haklı davasının Türkiye'de tanınması ve dayanışmanın büyütülmesi için verdikleri her emeğin değerli olduğunu hatırlattı. Dernek üye ve dostlarının kolektif çabaları ile sürdürülen bu faaliyetlerin daha geniş kesimlere yayılmasını amaçladıklarını söyleyerek gecede bulunan Küba dostlarını derneğin aktif birer üyesi olmaya davet etti.

Gecede konuşmaların ardından Büyükelçi "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!" sloganları ile sahneden uğurlandı. Müzisyen Gülcan Altan'ın ve Murat Güner'in Küba ve Latin Amerika şarkılarından oluşan zengin bir repertuvar ile renklendirdiği gece, müzik ve dans eşliğinde coşkuyla sürdü.