TKP'nin deprem dayanışması 16. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TKP'nin deprem bölgelerinde örgütlediği dayanışma 16. gününde devam ediyor.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Dün bir kısmı yıkılan dayanışma merkezimizi yeniden eski haline getirmeye çalışırken diğer yandan da hijyen malzemelerini dağıtmaya devam ediyoruz. Bu felaketin altından birlikte kalkacağız" denildi.

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