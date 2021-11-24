TKP'nin 'ayağa kalk' çağrısına engelli yurttaştan dikkat çeken destek: Ben ayağa kalktım, ya siz?

Ekonomik sorunların dünkü döviz şokunun ardından tavan yapması büyük öfke yarattı. Türkiye Komünist Partisi dün halka yaptığı çağrıda "Emeğimiz sömürülüyor, ülkemiz yağmalanıyor. Her gün değişen etiketler, artan faturalarla hayatımız çalınıyor. Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız. Şimdi ayağa kalkma zamanı!" ifadelerini kullanmıştı. TKP'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaş dün ve bugün birçok noktada eylemler düzenledi.

TKP'nin yaptığı çağrıya en anlamlı desteklerden biri engelli aparatıyla ayakta duran bir yurttaştan geldi. Ayağa kalkmakta zorlanmasına rağmen sokağa çıkan yurttaş üzerinde "Ben ayağa kalktım, ya siz' dövizini tutarak halkı iktidara tepki göstermeye davet etti.