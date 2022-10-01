TKP'nin Armutlu Semt Evi açıldı

#Antakya'nın Armutlu mahallesinde semt evimizi açtık!



Bu karanlık günleri yan yana gelerek, omuz omuza vererek aydınlığa çıkaracağız.



Boyun eğmeyeceğiz.#Defne'de umudu yeniden büyüteceğiz.

Eşit, özgür ve kardeşçe bir düzeni birlikte kuracağız!#2023Yeniden pic.twitter.com/tUQZqeyIok