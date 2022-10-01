TKP'nin Armutlu Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antakya'nın Armutlu mahallesinde yeni semt evini açtı.
Semt evinin açılışını törenle gerçekleştiren TKP, sosyal medya üzerinden yaptığı duyurusunda "Boyun eğmeyeceğiz.#Defne'de umudu yeniden büyüteceğiz." dedi.
#Antakya'nın Armutlu mahallesinde semt evimizi açtık!— TKP (@tkpninsesi) October 1, 2022
Bu karanlık günleri yan yana gelerek, omuz omuza vererek aydınlığa çıkaracağız.
Boyun eğmeyeceğiz.#Defne'de umudu yeniden büyüteceğiz.
Eşit, özgür ve kardeşçe bir düzeni birlikte kuracağız!#2023Yeniden pic.twitter.com/tUQZqeyIok