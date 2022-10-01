TKP'nin Armutlu Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi, Antakya'nın Armutlu mahallesinde semt evi açıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antakya'nın Armutlu mahallesinde yeni semt evini açtı.

Semt evinin açılışını törenle gerçekleştiren TKP, sosyal medya üzerinden yaptığı duyurusunda "Boyun eğmeyeceğiz.#Defne'de umudu yeniden büyüteceğiz." dedi.

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