TKP'nin açıklamasının fotoğrafını çeken 2 gence 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gözaltısı

Diyarbakır'da TKP'nin "Suç Düzeninin Temellerini Yıkalım" başlıklı açıklamasının yer aldığı duvar gazetelerinin fotoğrafını çeken iki genç Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla göz altına alındılar.

Türkiye Komünist Partisi Pazartesi günü yaptığı açıklama ile suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında dile getirdiği cinayetten uyuşturucu kaçakçılığına, gazete baskınından siyasi şantaja varıncaya kadar bir dizi suç ve bu suçlarla ilgili üst düzey devlet ve hükümet görevlileri ile iktidar nezdinde itibarlı bazı şahıslara değinmişti. Suçu “ulusal çıkar” safsatasıyla örtmeye kalkanların bu ülkeye en büyük hainliği yapan kişiler olduğunu vurgulayan açıklamada "Türkiye Komünist Partisi siyasi iktidarın ve kan-yalan-talan üzerine kurulu sömürü düzeninin suçlarını bir bir ortaya dökmek, bu suçların kaynağını kurutmak için görev başındadır. “Yeter artık” diyen herkesi sorumluluk almaya, Türkiye Komünist Partisi saflarında mücadeleye çağırıyoruz" çağrısı yapılmıştı.