TKP'li Hukukçular: Sermaye düzeni bizden kopardığı 41 canın hesabını verecek!

TKP'li Hukukçular, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği facia hakkında açıklamada bulundu.

"Sermaye düzeni bizden kopardığı 41 canın hesabını verecek" başlıklı açıklamada "Dün Soma'da bugün Bartın'da yaşanan iş cinayetlerinin failleri açıkça kâr hırsı güden patronlar ve bu hırsı besleyen sermaye düzenidir" ifadelerine yer verildi.

TKP'li Hukukçular'ın açıklaması şöyle: