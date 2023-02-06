TKP'li Eğitim Emekçileri'nden tüm öğretmenlere çağrı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10 ilde yıkım yaşanırken, çok sayıda yurttaş enkaz altında.

TKP'li Eğitim Emekçileri tüm öğretmenlere çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıda "Bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremle halkımız büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. TKP ilk dakikadan itibaren bir dayanışma seferberliğine girişti. Biz TKP'li Eğitim Emekçileri olarak bu dayanışmanın bir parçasıyız ve deprem bölgesine gidiyoruz. Tüm yurtsever eğitim emekçilerini de depremden etkilenen bölgedelerde arama, kurtarma ve yardım dağıtımı çalışmalarına katılmak için gönüllü personel çalışmasına katılmaya çağırıyoruz." denildi.