TKP'den yeni yıl mesajı: Onlar kaybedecek, biz mutlaka kazanacağız!

Türkiye Komünist Partisi yeni yılda birlikte mücadele çağrısı yaptı. TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sen, ben yan yana gelip biz olacağız. Onlar kaybedecek, biz mutlaka kazanacağız" denildi.

Açıklamada "Biz buradayız, ya sen?" denilerek partinin gönüllü başvuru formu da paylaşıldı.

TKP'nin Yapıcılar müzik topluluğunun "Yeldeğirmeni" şarkısıyla paylaştığı mesajı şöyle:

"Bugün milyarlarca insan yeni umutlarla, yeni hayallerle yeni yılı karşılayacak. Bizim ise tek bir hayalimiz var: Bu aşağılık düzeni yıkıp insanca yaşayacağımız, eşitlik, özgürlük ve refah timsali bir ülke kurmak. Umudumuz var, hayalimiz var; 2023 bizim yılımız olacak."