TKP'den yeni bir semt evi: Osmaniye'de İrfanlı Semt Evi açıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Semt Evi açıldı. Halkın ilgi gösterdiği açılış bugün saat 19.00'da gerçekleşti.

Açılış öncesinde kent merkezinde bildiri dağıtımı yapılarak Düziçi halkı açılışa davet edildi.

Açılışta söz alan TKP Düziçi İlçe Örgütü Başkanı Gülbahar Kadı semt evinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gülbahar Kadı'nın konuşmasından sonra TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı söz aldı ve siyasi bir değerlendirme yaptı.

Savaş Sarı'nın konuşmasının ardından, Osmaniye'de bulunan ve açılışa katılan Deniz Gezmişlerin mücadele arkadaşı İbrahim Çenet söz aldı. Çenet konuşmasında bugün için örgütlü bir topluma duyulan ihtiyacı öne çıkardı.

Açılışa katılan CHP Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar söz alarak TKP'nin Düziçi ilçesinde böyle bir adım atmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etkinlik sonrasında TKP gönüllüsü olmak isteyenler form doldurdu.