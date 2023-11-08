TKP'den Yargıtay açıklaması: 'AKP’yi mutlak otorite haline getirme çabalarına gereken yanıt verilmelidir'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na göndermişti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugün Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki krizin, iktidar ve devlet içinde bir kez daha sertleşmekte olan iç çatışmaların yansıması olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Tamamı iktidar partisi tarafından şekillendirilen yüksek yargı içindeki hesaplaşmada savunulacak bir taraf olmadığı ortadadır. Bununla birlikte, kuralsızlığı kural haline getirme girişimlerine, yurttaşların en temel özgürlüklerinin keyfi biçimde ortadan kaldırılmasına ve AKP’yi tek ve mutlak otorite haline getirme çabalarına gereken yanıt verilmelidir ve verilecektir."