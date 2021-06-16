TKP'den valiliğin yasaklamalarına karşı iptal davası

Osmaniye Valiliği 6 aydır pandemiyi bahane ederek sık sık yasaklama kararı yayınlıyor. 6 ay içerisinde keyfi bir şekilde 11 kez yasaklama kararı alan valilik hakkında TKP, yürütmeyi durdurma talebinde bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Osmaniye Valiliğinin 6 ay içerisinde keyfi bir şekilde 11 kez aldığı yasaklama kararlarına karşı iptal davası açtı.

TKP tarafından açılan iptal davasına yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, siyasi partilerin siyaset yapma haklarının elinden alınması sebep gösterildi.

Kanunda açıkça "bir ayı geçmemek koşulu ile yasaklama işlemi uygulanabileceği" belirtilmesine rağmen valiliğin anayasal hak ve özgürlüklerin önüne geçtiği belirtildi.

'Keyfi kararları tanımıyoruz!'

TKP Osmaniye İl Örgütü geçtiğimiz haftalarda da yasaklama kararı ile ilgili "Osmaniye Valiliği’nin keyfi kararlarını tanımıyoruz!" başlıklı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Kentte ticari faaliyet yürütenlerin dışında el ilanı dağıtmak yasak, basın açıklaması yapmak yasak, afiş asmak yasak, bildiri dağıtmak ve imza kampanyası düzenlemek yasak. Yani ticari firmalar el ilanlarını, afişlerini, pankartlarını keyiflerince dağıtıp sağa sola asabilirler ama siyasi partiler gündeme dair sözlerini halka ulaştırmak istediklerinde virüs tehlikesi ortaya çıkar, öyle mi Vali Bey? İstismar edilen salgın kısıtlamaları ile Osmaniye’yi yönetmeyi çok sevdiniz. Fakat şunu belirtelim ki emekçi halkın söz söyleme, örgütlenme ve mücadele hakkını elinden alamayacaksınız" denilmişti.