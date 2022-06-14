TKP'den üç açılış birden: Malatya, Iğdır ve Kars parti binaları açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu hafta sonu 3 ilde bina açılışı yapacak. Malatya İl Binası 18 Haziran'da açılırken, Iğdır Aralık İlçe Temsilciliği ve Kars Dağpınar (Pazarcık) Belde Temsilciliği 19 Haziran'da açılacak.

TKP Malatya, Iğdır ve Kars'taki açılışlara, tüm bölge halkını davet etti. TKP ayrıca, bölge halkını mücadeleyi büyütmeye çağırdı.